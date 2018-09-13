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Ve Offor geldi

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Ve Offor geldi
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Günlerdir gelmesi beklenen Binatlı'nın yıldız golcüsü Offor, dün öğle saatlerinde adaya geldi. 16 saatlik yolculuktan sonra Nijerya'dan dün öğle saatlerinde Güzelyurt'a gelen Offor, evinde istirahate çekildi. Binatlı, Doğan ve Cihangir' in kadrosuna katmak istediği Offor'u takımda tutma kararı aldı. Bu arada Binatlı dün Göçmenköy ile oynadığı hazırlık maçını 1 - 0 kaybetti.

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