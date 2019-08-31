Ve nihayet Falcao Galatasaray'da

Galatasaray, Falcao'nun transferi konusunda Monaco ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Kolombiyalı golcü 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek.

KAP'a açıklama

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı golcü ve kulübü Monaco ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Ahmet Bulut'tan Falcao paylaşımı

Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, dünya yıldızı futbolcuyla paylaşım yaptı.