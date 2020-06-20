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Vasilya’ya pekmezli galibiyet

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Karşıyaka, Ozanköy deplasmanından 3 puanla dönerek play out hattındaki rakipleri ile puan farkını açarken, Ozanköy düşme hattına geriledi

Vasilya’ya pekmezli galibiyet

K-PET Birinci Ligde pandemi süreci sonrasında 23. Hafta maçları dün oynandı. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında oynanan maçta gülen taraf ise konuk Karşıyaka oldu.

Hakan Ünal, Cenk Aras Özfuttu, Hüseyin Özaşık hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Karşıyaka Mehmet Özyay’ın attığı golle 1-0 öne geçerken, devre Akın Topal’ın golüyle 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Kaan Borova’nın golleriyle Yonpaş Dumlupınar maçı 2-3 kazandı. Ozanköy’ün golü ise Ahmet Erkan’dan geldi.Karşıyaka 31 puana yükselirken, Ozanköy 18 puanda kaldı.

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