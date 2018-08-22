Vasilya atakta

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Karşıyaka transferde atağa kalktı. Hamitköy'ün başarılı hücum futbolcusu Eyüp Öztep ve Gönyeli'den genç Ahmetcan ile anlaşan Karşıyaka, kaleci sorununu çözdü. Karşıyaka, Çetinkaya kalecisi Şahin(Şiho) ile prensipte anlaştı. Bu arada hazırlık maçlarını da sürdüren Karşıyaka dün Yalova'yı, Mehmet Cigi ile Velat'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşıyaka, pazar günü ise Bostancı Bağcıl ile karşılaşacak.
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