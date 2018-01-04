“Varlığımdan rahatsız olanlar rahat olsun”

Türk Ocağı’ndan, Ozanköy’e antrenör futbolcu olarak transfer olan Ertaç Taşkıran, transferi sonrasında facebook sayfasından açıklamalarda bulundu.

Sitemli bir açıklama yapan Ertaç Taşkıran’ın açıklamaları şöyle:

“Futbol oynamaya başladığım, kupalar, gol krallıkları kazandığım Türk Ocağı’nda, son futbolcu olduğum gün, dündü. Evet ilk defa ayrılmadım ama futbolcu olarak son defa içim ve vicdanım rahat olarak ayrılıyorum. Ben kendimi bildim bileli Türk Ocaklı’yım. Bu da hep böyle kalacak. Benim varlığımdan rahatsız olan herkesin de içi rahat olsun. Artık Ertaç, Türk Ocağı’nın, kaptanı ve futbolcusu değildir. Fazla söze gerek yoktur. Beni gerçekten seven insanlar hakkını helal etsinler. Benim de o insanlara hakkım varsa helal olsun!”