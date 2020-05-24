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Varan geri döndü

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Varan geri döndü

İsmet KARAOSMAN

Binatlı’nın sezon başında kadrosuna kattığı ancak geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle yararlanamadığı genç oyuncu Kemal Varan sahalara geri döndü.

Ameliyat olduktan sonra rehabilite sürecini de tamamlayan Kemal Varan, liglere erilen zorunlu ara sonrasında, K-PET Süper Ligde kalan 8 maçta oynama şansı elde etti.

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında İltaç Karayel yönetiminde çalışmalarına başlayan Binatlı ile yeniden antrenmanlara çıkan Kemal Varan, hırslı bir şekilde çalışıyor.

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