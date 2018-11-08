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VAR Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon devreye girebilir

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VAR Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon devreye girebilir
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Video Yardımcı Hakem (VAR) Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon devreye girebilir. 

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Eylül ayında VAR'ın 2019'dan itibaren kullanılacağını açıklamıştı ancak bu karar değişebilir. 

BBC Sport'ta yer alan habere göre UEFA, birkaç haftadır VAR'ın Devler Ligi'nde bu sezon devreye girmesi konusunu tartışıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Shakhtar Donetsk maçında Raheem Sterling'in kazandığı tartışma yaratan penaltı sonrası VAR tekrar gündeme geldi. 

Aralık ayında toplanacak olan UEFA komitesi, VAR'ın bu sezon devreye girmesi ile ilgili bir karar açıklayabilir. 

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