Fikret Orman "VAR doğru bir sistem, eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı herkes ihtiyacı gördü. Hatayı yapan sistem değil insan. Bu insanları eğitmemiz gerekiyor. VAR iyi ama Türkiye'de uygulaması rezalet"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ilk günden beri doğru mesajlar vermek ve futbolun güzelliğini ortaya çıkarmaya yönelik çalıştıklarını ancak artık iyi niyetlerini kaybettiklerini söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Orman, "İlk günden beri Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru mesajlar vermek, pozitiften beslenmek, futbolun güzelliğini ortaya çıkarmak için gayret içinde olduk. Fakat bazı gerçekleri ortaya koymanın vakti geldi. 6,5 senelik başkanlık, 10 aylık Kulüpler Birliği başkanlığım süresince iki tarafı da yönetirken aldığımız sorumlulukları bir yere refere etmeye çalışmadım. Özeleştiri ve görevlerimizi yapma gayretinde olduk. İyi niyetten şüphe etmiyoruz, kasıt aramıyoruz, hakemler pırlanta gibi onlar da hata yapacaklar dedim ama artık fikrimi değiştirdim. Artık hakemlerin eleştirilmesi gerektiği noktaya geldik. Beşiktaş pış pış yapılıp idare edilecek kulüp değildir. Herkes işini yapacak bize laf yetiştirmeyecek." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru bir uygulama olduğunu ancak hakemlerin eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Orman, şöyle devam etti:

"VAR doğru bir sistem, eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı herkes ihtiyacı gördü. Hatayı yapan sistem değil insan. Bu insanları eğitmemiz gerekiyor. VAR iyi ama Türkiye'de uygulaması rezalet. VAR, Dünya Kupası'nda uygulandı ve yüzde 99.3 başarıya ulaştı. Türkiye'de niye ulaşamıyor. Sorumlular bu insanları eğitmekle sorumlular. Ben bunun eğitmeni değilim. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş. Adam topu eliyle kesiyor penaltı verilecek, VAR sistemi yok. Bütün uygulamalara bakıyoruz. VAR'ı yönetenler aleyhimize çalışmaya başladılar. Bunu hangi eğitimle düzeltmeye çalışıyoruz belli değil. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası yönetti. Nerede oradaki Cüneyt Çakır nerede buradaki Cüneyt Çakır. Eyyamcılıkla, bugünü kurtarmakla bu iş çözülmez. Herkes her maça verilsin, adil yönetsinler. Kimsenin kimseden korkusu yok. Beşiktaş olarak artık iyi niyet aramıyoruz."

VAR'A YABANCI DENETMEN ÖNERİSİ

Fikret Orman, VAR sisteminin denetlenmesi için yurt dışından bir uzman getirilmesini Kulüpler Birliği Vakfının ilk toplantısında gündeme alacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İcranın başındaki bizler nasıl özeleştiri yapıyorsak federasyon da yapmalıdır. Bizim muhatabımız MHK değil onun bağlı olduğu TFF'dir. Bunu düzeltmek için bir heyet var mı? Dünya Kupası'nda Rosetti, VAR odasında oturup bütün maçları inceliyordu. Biz hakemleri oraya bıraktık, var mı var. Hem sisteme hem futbola hem de hakemliğe olan güvene zarar veriyor. İlk Kulüpler Birliğinde gündeme getireceğim. Maçları yurt dışından incelesinler, raporlama yapsınlar ve MHK'ye verelim. Yurt dışından danışman getirelim. Bütün kulüplerin maçlarını bizim namımıza izlesinler ve MHK'ye raporlasınlar. Ahbap çavuş ilişkisiyle bu iş olmayacak."

"VAR'I HAKEMLERE MAZERET OLSUN DİYE İSTEMEDİK, AZ HATA OLSUN DİYE İSTEDİK"

VAR'ı hataların aza inmesi için istediklerini dile getiren Fikret Orman, "Bir şey oluyor, VAR'a gidelim diyorlar. Hakem maçı doğru yönetecek, her mevzu VAR'a gitmeyecek. VAR yokmuş gibi yönetecek, talimatname öyle. VAR'ı hakemlere mazeret olsun diye istemedik, az hata olsun diye istedik. Konyaspor maçındaki penaltı komedi. O gol olmuş olsa Beşiktaş'ın kaçan puanları ne olacak? Özür dilemeyle geçmiyor ki. Medel'e verilen kırmızı kartın, kırmızı olmadığını bütün dünya gördü." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN TEK SORUMLULUĞU 2024'E HAZIRLANMAK MI?"

Türkiye Futbol Federasyonunun 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapmadığını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz federasyonun kulüpleri değiliz. Federasyon kulüplerin federasyonudur. Federasyon 2024'e tıkandı kaldı. Federasyonda 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor. Federasyonun tek sorumluluğu 2024'e hazırlanmak mı, tek misyonu bu mu? Sıkıntılar çekilen şu dönemde tek iş 2024 mü? Kulüpler Birliği olarak 10'a yakın yazı yazdık birine cevap verilmedi. Yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor o yüzden kararlar alınmıyor diyorlar. Benim akşam 9'da maçım bitti, 12'de yönetim kurulu yapıldı ve Caner'e ceza verildi. Talimat maçtan 3 saat sonra değişiyorsa Kulüpler Birliği söyleyince niye olmuyor? Kulüpler var diye, lig oynanıyor diye federasyon var. Bunların derdini çözmek Kulüpler Birliğinin değil federasyonun misyonu. Futbolu güzelleştirmek, adaleti sağlamak, tribünleri doldurmak kulüplerin bireysel işi değil."