“VAR ile futbolda yeni bir dönem başlayacak”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile futbolda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen VAR tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanacak VAR hakkında konuşan Yıldırım Demirören, şunları söyledi:

"Yeni Türkiye, yeni sistem ile futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni anlayışla Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza, taraftarlarımıza fair play önderliği yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemdeki sağduyulu açıklamalarınız, centilmenlik çağrılarınız, beni ve arkadaşlarımı umutlandırıyor. Eski alışkanlıklardan kurtulup huzurlu bir futbol ortamı hedefimize hızla ilerliyoruz. En büyük temennim, VAR sisteminin buna büyük katkı sağlaması, VAR'ın futbol ailesini daha da birleştirmesi, ligimizin değerine değer katması."

VAR'a gerekli desteğin verilmesi halinde hakem hatalarının önemli oranda azalacağını belirten Demirören, "Kulüplerimizin desteği, yönetim kurulumuzun kararıyla bu sezon VAR'ı hayata geçiriyoruz. Teknoloji artık futbolda vazgeçilmez bir unsur, bizler de UEFA EURO 2024 adayı federasyon olarak dünya ile VAR sistemini başlatıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda VAR sisteminin başarıyla kullanıldığını aktaran Yıldırım Demirören, "İnanıyoruz ki sistem futbolumuza da büyük katkı sağlayacak. Uygulama ile en büyük hedefimiz, VAR’ın hakemlerimizi tartışmanın odağından çıkarması. Bu nedenle sizlerden koşulsuz destek bekliyoruz. Sistemin başarılı olması için hakemlerimize büyük görev düşüyor ama hakemlerimizden daha çok bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Buradan futbolcularımıza, yöneticilerimize başkanlarımıza, futbolun tüm paydaşlarına açık şekilde çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kaos üretmeyin, VAR'a destek verin. Maç biter bitmez sıcağı sıcağına açıklamalar yapmayalım, hakemlerimizi hedef gösteren bildirilerden kaçınalım. Ortamı germeyelim ki sistem doğmadan ölmesin. Futbolumuzun iyi noktalara gelmesi için adımlar atalım. Tıpkı genç Türk oyunculara yönelmeniz gibi. Borçtan kurtulmanın tek yolu da bu." ifadelerini kullandı.

- "VAR Türk futbolunda çığır açacak"

Sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Demirören, "Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız. Eğer sabırsız olursak VAR, fayda değil zarar getirir." dedi.

Federasyon olarak, 2 yıldır VAR sistemini kullandıklarını söyleyen Demirören, "Kulüpler Birliği ile iş birliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Sayın Göksel Gümüşdağ'ın gösterdiği çabayı unutamayız. Kendisi özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde VAR'ın hayata geçmesi için büyük emek verdi. Yine Birlik adına, VAR hazırlıklarının başlamasına katkılarda bulunan başta Sayın Mesut Altan ve Sayın Mustafa Eröğüt, Hawk-eye firması ve Türk Telekom'a ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Riva'da önemli bir yatırım yapılarak VAR merkezi inşa edildiğini duyuran Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz uluslararası birçok VAR toplantısına katıldı. Son bir yılda Merkez Hakem Kurulu'muz 180 maçta sistemi denedi. Kulüplerimize, futbolcularımıza VAR sunumlarla anlatıldı. Riva’da çok önemli bir yatırım yaparak bir VAR merkezi inşa ettik. Şeffaflık ilkemizden hareketle, hiçbir şüpheye yer bırakmamak için siz değerli kulüplerimize merkezimizin kapılarını açıyoruz. Uygulamaları yerinden izleyecek, sistemin ne kadar şeffaf yapıldığını göreceksiniz."

"Kazanacağımızdan emin olduğum UEFA EURO 2024 adaylık çalışmalarını başarıyla yürüten ülkemizin, VAR’ı da en güzel şekilde uygulayacağından şüphem yok." diyen Demirören, "Sistemin şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygının, sevginin, kardeşliğin simgesi olan milli takımımızın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter'e adadığımız yeni sezonun, efsanenin ismine yakışır şekilde geçeceğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.