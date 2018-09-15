Vangöl Kupası, GG’nin

Urcan Vangöl Anı Maçı’nda, Gençlik Gücü, Çetinkaya’yı 3-0 mağlup ederek, yeni sezon öncesinde olumlu sinyaller verdi

Çetinkaya’nın 20. başkanı Urcan Vangöl ölümünün 8.yılında dün akşam Çetinkaya ile Gençlik Gücü takımları arasında oynanan maç ile anıldı.

Çetinkaya’da başkanlık yaptığı dönemde rahatsızlanarak vefat eden Çetinkaya’nın 20. başkanı Urcan Vangöl, anısına oynanan maçın ilk devresi denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken, devre 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinin son 20 dakikalık bölümünde Gençlik Gücü, Prince ile üstünlüğü ele geçirdi. Prince 2 gol atarken, Özgür de 1 gol atarak Gençlik Gücü’nün maçı 3-0 kazanmasını sağladılar. Atatürk Stadı’nda oynanan maç her iki takımın da lig öncesindeki son hazırlık maçı oldu. Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde merhum Urcan Vangöl’ün eşi Ender Vangöl, gözyaşları içerisinde ödülleri verdi.