banner107
Vangöl Kupası, GG’nin
Vangöl Kupası, GG’nin
95 0
Antrenörlerin semineri devam ediyor
Antrenörlerin semineri devam ediyor
58 0
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
29 0
Süpersin Kara Kartal
Süpersin Kara Kartal
145 0
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
16 0
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
163 0
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
26 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
126 0
banner82
banner147

Vangöl Kupası, GG’nin

banner27

Urcan Vangöl Anı Maçı’nda, Gençlik Gücü, Çetinkaya’yı 3-0 mağlup ederek, yeni sezon öncesinde olumlu sinyaller verdi

Vangöl Kupası, GG’nin
banner192

Çetinkaya’nın 20. başkanı Urcan Vangöl ölümünün 8.yılında dün akşam Çetinkaya ile Gençlik Gücü takımları arasında oynanan maç ile anıldı.

Çetinkaya’da başkanlık yaptığı dönemde rahatsızlanarak vefat eden Çetinkaya’nın 20. başkanı Urcan Vangöl, anısına oynanan maçın ilk devresi denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken, devre 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinin son 20 dakikalık bölümünde Gençlik Gücü, Prince ile üstünlüğü ele geçirdi. Prince 2 gol atarken, Özgür de 1 gol atarak Gençlik Gücü’nün maçı 3-0 kazanmasını sağladılar. Atatürk Stadı’nda oynanan maç her iki takımın da lig öncesindeki son hazırlık maçı oldu. Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde merhum Urcan Vangöl’ün eşi Ender Vangöl, gözyaşları içerisinde ödülleri verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.