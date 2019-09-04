Vangöl Kupası, Çetinkaya'nın

Çetinkaya'nın merhum başkanı Urcan Vangöl anısına düzenlediği anı maçını Çetinkaya kazandı.

Atatürk Stadında Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasında oynanan maçta GG, Prince ile Glen'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Çetinkaya, daha sonra Samuel ve Cemal'ın golleriyle 2-2'yi yakaladı. Maç 2-2 sona ererken, penaltı vuruşlarında rakibine 6-5, toplamda ise 8-7'lik üstünlük sağlayarak maçı kazanan Çetinkaya oldu.

Çetinkaya'ya kupasını merhum Urcan Vangöl'ün eşi Ender Vangöl, başkanlar Bülent Dizdarlı ve Sırdaş Kaptanoğlu verdiler.