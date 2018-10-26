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Van Persie bırakıyor

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Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini açıkladı

Van Persie bırakıyor
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Kariyeriyle ilgili Hollanda basınına açıklamada bulunan 35 yaşındaki Feyenoordlu futbolcu, "Bu sezonun sonunda futbolu bırakıyorum. Yazdan önce bir sene daha devam etme kararı aldığımda zaten niyetim böyleydi." ifadelerini kullandı. 

Van Persie, başarıdaki ölçüsünün şampiyonluk olmadığını kaydederek, "Tecrübelerimi paylaşarak bir şeyler vermek istedim. Meslektaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Bir kupayı havaya kaldırmaktan daha geniş bakıyorum. Hedef tabii ki bu fakat şampiyon olmamız veya olmamamız benim dönüşümün başarılı olup olmadığı konusunda belirleyici değil. Futboldan zevk alarak bırakmak istiyordum. Genel tabloya bakıldığında bu oldu." şeklinde görüşlerini aktardı. 

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