banner107
banner69
31 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
38 0
 
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
35 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
30 0
79 0
173 0
banner108

Valencia'dan forvete takviye

banner27

banner109
Valencia'dan forvete takviye
banner87

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Arjantinli forvet Luciano Vietto'yu kiraladı.

Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Vietto'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Atletico Madrid'de çoğunlukla yedek kalan Vietto, bu sezon 10 maça çıktı ve gol kaydedemedi.

Sezona iyi başlayarak şampiyonluk adaylarından biri haline gelen ancak son 4 haftada 3 mağlubiyet yaşayan Valencia, 17 haftası geride kalan La Liga'da lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.