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Valbuena’nın Sivaspor’a karşı oynaması zor

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Fenerbahçe'de son maçta oynayamayan Dirar ve Mehmet Topal'ın Demir Grup Sivasspor mücadelesine yetişmesi bekleniyor. Valbuena'nın ise bu mücadelede forma giymesi zor

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Valbuena’nın Sivaspor’a karşı oynaması zor
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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor.

Deneyimli teknik adamın, vazgeçilmez futbolcularından olan ve iki haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'dan gelen iyi haberle yüzü güldü.

Yaşadığı sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçını kaçıran Mehmet Topal'dan da sevindirici haber geldi.

Tedavileri süren Nabil Dirar ve Mehmet Topal'ın, Demir Grup Sivasspor maçında takımdaki yerlerini alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir mücadelesinde oyuna girdikten 15 dakika sonra sakatlanarak kenara gelen Valbuena'nın da tedavisi devam ediyor.

Fransız futbolcunun Demir Grup Sivasspor mücadelesine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Ersun Yanal'ın olası sakatlıkların önüne geçmek için sağlık ekibi ve öğrencilerine de dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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