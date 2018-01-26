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Vagner Love Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı ekibin, Love için Antalya temsilcisine üç milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor

Vagner Love Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Vagner Love transferini bitirdi. Siyah-Beyazlı kulüp Alanyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta uzun süren forvet arayışları nihayet sonlandı. Alanya'da kamp kuran Beşiktaşlı yöneticiler 34 yaşındaki golcü futbolu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
Alanyaspor Beşiktaş'ın takasta önerdiği isimleri kabul etmedi. Bu nedenle Mustafa Pektemek Beşiktaş'ta kaldı. 
GEÇEN SEZON GOL KRALI OLMUŞTU
2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'a bedelsiz olarak gelen Vagner Love ilk sezonunda attığı 23 golle Süper Lig'de gol kıralı olmuştu.
Bu sezon takımı ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 33 yaşındaki golcü 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti

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