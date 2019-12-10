Vadili’de Atav dönemi

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vadili’de, teknik adam ayrılığı yaşandı. Vadili teknik adamı Hamdi Öğütçü geçtiğimiz gün görevinden ayrıldı.

Hamdi Öğütçü yönetiminde sezona çok iyi başlayan ve sergilediği futbolla beğeni toplayan Vadili, son 2 haftada önce bire bir rakiplerinden Geçitkale’ye, daha sonra ise derbide Türkmenköy’e mağlup olmuştu. Alınan bu mağlubiyetlerden sonra Vadili yönetimi ile Hamdi Öğütçü dostça yolları ayırdı.

Vadili yönetimi, Hamdi Öğütçü’nün yerini doldurmak için çalışmalara süratle başlarken, Okan Atav’ı takımın başına getirdi. Okan Atav, sezona Ozanköy’de başlamıştı.