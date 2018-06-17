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Vadili yönetimi, Devecioğlu'nu onurlandırdı

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Vadili yönetimi, Devecioğlu'nu onurlandırdı
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Volkan Emirkanı başkanlığındaki BTM Birinci Lig kulübü Vadili'nin yönetim kurulu, kulübe büyük hizmetleri geçmiş olan eski futbolcu, kaptan ve başkan Mehmet Devecioğlu'nu onurlandırdı.

Vadili yönetimi, başkan Volkan Emirkanı'nın, Mehmet Devecioğlu'na teşekkür plaketi vermesi  ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galibiyet, mağlubiyet, küme çıkma, düşme fark etmez. Bu sevgi, böyle bir sevgidir. Yıllarca futbolcu, yönetici ve başkanlık yapan çok değerli abimize anı plaketini tüm köy ve yönetim adına başkan tarafından takdim edildi. Kendisine teşekkür ederiz."

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