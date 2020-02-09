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Vadili play off aşkına dörtledi

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Vadili play off aşkına dörtledi

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Yeni Boğaziçi şampiyonluğunu ilan ederken, gözler play off oynama hakkı elde edecek takımlara çevrildi.

Play off iddiasındaki takımlar Vadili ile Geçitkale dün Vadili 14 Ağustos Stadında İsmail Ercan’ın yönettiği mücadelede, karşılaştılar. Baştan sona Vadili üstünlüğünde geçen karşılaşmanın ilk devresini Vadili, Mehmet Çil’in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede ise Vadili, Abdullah Çapan ile 2 gol daha bularak maçı 4-0 kazanırken, 3. sıraya gerileyen Geçitkale ile puan farkını 1’e indirip play off şansını artırdı. İkinci sıraya ise 30 puanla İncirli yükseldi.

Geçitkale eksik oyuncularının yokluğunu fazlasıyla hissederken, Vadili’de orta sahada Uğur Ökeli etkili oyunuyla dikkat çekti.

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