Vadili, Öğütçü’ye emanet

Vadili’yi yeni sezona genç teknik adam Hamdi Öğütçü çalıştıracak. Başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü, 2 sezon önce Hamitköy U21 Takımı ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezonu Cihangir U21 Takımında geçirmişti.
BTM Birinci Ligde zirve hedefiyle yeni sezona girecek olan Vadili, takımı çalıştıracak teknik adamını belirledi.
Vadili’yi yeni sezona genç teknik adam Hamdi Öğütçü çalıştıracak. Başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü, 2 sezon önce Hamitköy U21 Takımı ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezonu Cihangir U21 Takımında geçirmişti.