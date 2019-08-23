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Vadili, Öğütçü’ye emanet

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BTM Birinci Ligde zirve hedefiyle yeni sezona girecek olan Vadili, takımı çalıştıracak teknik adamını belirledi.

Vadili, Öğütçü’ye emanet
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Vadili’yi yeni sezona genç teknik adam Hamdi Öğütçü çalıştıracak. Başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü, 2 sezon önce Hamitköy U21 Takımı ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezonu Cihangir U21 Takımında geçirmişti.

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