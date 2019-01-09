Vadili kaçamadı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanan zirvenin önemli maçı 2-2 berabere tamamlandı. 14 Ağustos Stadı’nda oynanan maçta Vadili 2-0 öne geçmesine, galibiyeti koruyamazken, maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ferhat Tuna’nın yönettiği maçın ilk devresinde Vadili, Uğur Alpaslan ve Uğur Ökeli’nin golleriyle öne geçti. Görneç, Besim Denizalp ve Levent’in golleriye zorlu deplasmandan 1 puan çıkarıp, 16 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Vadili ise 16 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.