Vadili kaçamadı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanan zirvenin önemli maçı 2-2 berabere tamamlandı. 14 Ağustos Stadı’nda oynanan maçta Vadili 2-0 öne geçmesine, galibiyeti koruyamazken, maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ferhat Tuna’nın yönettiği maçın ilk devresinde Vadili, Uğur Alpaslan ve Uğur Ökeli’nin golleriyle öne geçti. Görneç, Besim Denizalp ve Levent’in golleriye zorlu deplasmandan 1 puan çıkarıp, 16 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Vadili ise 16 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.