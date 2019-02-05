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Vadili'de goller Cüççü'den gelecek

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Vadili'de goller Cüççü'den gelecek
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ilk devreyi lider Görneç'in 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Vadili, 2 eski futbolcusunu yeniden kadroya katmayı hedefliyor. Vadili yönetimi, daha önce de takımın formasını giymiş olan Mustafa Okur ve kulüp ile özdeşleşmiş olan yılların golcüsü Serdar Özer'i (Cüççü) ikinci devre kadrosuna katmak için girişim başlatırken Serdar Özer ile kesin olarak anlaştı.

Serdar Özer futbola döndüğünü, facebook hesabından yaptığı, "Hayırlısıynan futbola dönüyorum." paylaşımı ile duyurdu.

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