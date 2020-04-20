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Uzun: İlkel şartlarda maç izliyoruz

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Sait Uzun, Mesarya’nın maçlarını oynadığı Paşaköy 100. Yıl Stadı tribünlerinin yetersiz kaldığını açıklarken,ilkel şartlardan maç izlediklerine vurgu yaptı

Uzun: İlkel şartlarda maç izliyoruz

K-PET Birinci Lideri Mesarya’nın yönetim kurulu Sait Uzun, takımın maçlarını oynadığı Paşaköy 100. Yıl Stadı tribünlerinin yetersiz kaldığını açıkladı.

Mesarya sporcu sorumlusu Sait Uzun’un açıklamaları şöyle:

“Paşaköy 100. Yıl Stadının zemini mükemmel olabilir. Ama halen daha ilkel şartlardan maç izliyoruz. Eskiden kalma tribünler yetersiz kalıyor. Misafirlerimizi daha güzel ortamda ağırlamak isteriz. Protokol tribünümüz yoktur. Özellikle emektar basın mensuplarımız için kapalı ve günümüz koşullarına uygun bir basın odamız dahi yoktur.

Yetkililerimize senelerdir çağrı yapmamıza rağmen her zaman ki gibi gözardı edildik. Umarım artık Mesarya’nın da elinden tutarlar. Bölge ve camiamıza yakışır bir yapıya çok ihtiyacımız vardır. Umarım sesimizi duyarlar.”

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