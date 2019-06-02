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Üzülmez’le Kasımpaşa’nın birlikteliği 4 saat sürdü

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Kasımpaşa, dün resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Üzülmez’le Kasımpaşa’nın birlikteliği 4 saat sürdü
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, dün öğlen saat 12.00'de 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile saat 16.30'da yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Üzülmez'in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

Kasımpaşa ile İbrahim Üzülmez birlikteliği, Türk futbol tarihinin en kısa dönemlerinden biri olarak tarihe geçti.

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