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Uyuttular

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Uyuttular

K-PET Birinci Ligin 10. haftasında ligin alt sıralarında yer alan 2 takım Esentepe ile Dörtyol, Esentepe Erdal Barut Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Hüseyin Özkan'ın yönettiği karşılaşmada takımlar vasat, düşük tempolu bir futbol ortaya koyarak, gol pozisyonu yaratmakta zorlandılar.

İki takımın da tehlikeli pozisyon yaratamadığı, orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın her 2 devresi de başladığı gibi golsüz, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Zirve hedefiyle başladığı sezonda Esentepe hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, deplasmandan 1 puan çıkaran Dörtyol, alt sıralardan uzaklaşamadı.

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