Uysal: Yaşanılacak güzel günler var

Arif Uysal futbol özlemini belirten bir açıklama yaparken, “Unutulacak dünler, yaşanılacak güzel günler var.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinde de sezonun kalan kısmının ne zaman oynanacağı belirsizliğini korurken futbolcuların da futbol özlemi gittikçe artıyor.

Bu futbolculardan olan Mağusa Türk Gücünün başarılı futbolcusu Arif Uysal da özlemini belirten bir açıklama yaparken, “Unutulacak dünler, yaşanılacak güzel günler var.Güzel günler gelecek.” ifadelerini kullandı.