Üstte ve altta heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de 18. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla başlayıp, Pazartesi tamamlanacak. Üç takımın şampiyonluk, altı takımın ligde kalma mücadelesi verdiği K-PET Süper Ligde heyecan artarak devam ediyor.
K-PET Süper Lig lideri Yenicami, 18. haftada yarın ligde kalma hedefinde olan Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın en önemli maçı olan Baf Ülkü Yurdu - Binatlı derbisi ise Güzelyurt Üner Berkalp Stadında Pazartesi akşamı oynanacak. Ligde kalma hedefindeki 2 takım, Girne Halk Evi ile Esentepe arasındaki maç da iki takım açısından büyük önem taşıyor. K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy ise bugün Bostancı Bağcıl'ı konuk edecek.
K-PET Süper Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Girne Halk Evi - Esentepe, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
Lefke - Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir
Küçük Kaymaklı - MA Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Serkan Şimşek
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
MTG - TOL, Canbulat Stadı, Fehim Dayı
DTB - Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir - Çetinkaya, Cihangir Stadı, Ali Özer
YAK - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30
BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
K-PET Birinci Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Akova - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özkan
Göçmenköy - B Bağcıl, Göçmenköy Stadı, Mustafa Öztugay
Karşıyaka - Değirmenlik, Ergin Şahdur Stadı, Ferhat Tuna
Yalova - Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
Ozanköy - Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal
Çanakkale - Düzkaya, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk
Mesarya - Mormenekşe, Paşaköy Stadı, Zekai Töre
Doğancı - Y Dumlupınar, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz