Uslu: Tecrübe kazandık

KKTCELL Kadınlar Lig'inde sezonun en centilmen takımı olan Dumlupınar kadın takımının kalecisi Dilan Uslu sezonu değerlendirirken, tecrübe kazandıkları söyledi

KKTCELL Kadınlar Lig'inde ilk kez mücadele eden Dumlupınar takımı, sezonun en centilmen takımı oldu.

Dumlupınar kadın takımının kalecisi Dilan Uslu sezonun tamamlanması ile birlikte şu açıklamaları yaptı:

"İlk yılımız, ilk lig tecrübemiz oldu. Çıktığımız her maçtan yenilgiyle ayrılmış olabiliriz. Fakat biz bunu bilerek lige katıldık.

Bizim için bu sene amaç, maç kazanmak değil, tecrübe edinmekti. Bunu da başardık. Çünkü ilk maçımız ve son maçımız arasında dağlar kadar fark vardır.

Biz yenildik, siz "Bu kadar gol yenir mi?" diye dalga geçtiniz. Soruyorum size hangi takım ilk senesinde şampiyon oldu? Hanginiz futbola yeni başladığınızda çok iyiydiniz ? Ben cevaplayım. Hiç kimse! Biz, hocamızdan oyundan önce kendimize takımımıza ve rakibimize saygıyı, öğrendik. Saha içerisinde veya dışarıda bir gün olsun kimse kimseye küfür etmedi. Saygısızlık yapmadı. Maça çıkılıp, oyun oynandı ve bitti. Biz birlik aile olduk.

Yenildik hatalarımızı görüp, pes etmedik. Sahada oyunumuzu oynadık. Dışarıda eğlencemizi yaşadık. Bu sene yaptığım en güzel şey, bu takımın bir parçası olmaktı. Yenilginin bir önemi yoktur. Zamanı gelecek biz de kazanacağız. Çalışmadan hiç bir şey olmaz. Azim ve hırs ile başarı gelecek. Her gün daha iyiye gideceğiz"