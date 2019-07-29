Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye yolcusu

Yenilenen yapısıyla atılım içerisine giren Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de turnuvaya katılacak. Urcan Vangöl Akademisi U 8 Takımı, 5 - 8 Ağustos tarihleri arasında Zonguldak'da düzenlenecek olan Minikler Futbol Turnuvasına katılacak.
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