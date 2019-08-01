Urcan Vangöl Akademisi'nden büyük atılım

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi yurt dışı açılım konusunda önemli bir adım attı.

Türkiye'nin alt yapı konusunda en önemli okullarından olan Altınordu Futbol Okulları direktörü Aykut Turan, Urcan Vangöl Akademisinin daveti ile Kıbrıs'a geldi.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinin, Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvalarına katılması konusunu direktör Salih Işık ile görüşen Aykut Turan, ayrıca akademi çocuklarının İzmir'de bulunan Altınordu tesislerinde kamp yapma olanağı konusunda da akademiye uardımcı olacak.