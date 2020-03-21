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Urcan Vangöl Akademiden örnek düşünce

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, korona virüsü salgınından kurtulduğumuz zaman düzenleyeceği ilk turnuvanın adını, “Sağlık Çalışanları Kupası” koyacak

Urcan Vangöl Akademiden örnek düşünce

Son dönemde düzenlediği örnek etkinliklerle dikkat çeken Çetinkaya Urcan Vangöl Akademiden örnek bir düşünce daha geldi.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde virüsün yayılmaması ve gerekli tedavilerin yapılması için fedakarca çalışan sağlık çalışanları için “Sağlık Çalışanları Kupası”, düzenleyecek.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademiden, “Sağlık Çalışanları Kupası” ile ilgili yapılan açıklamada “Dünyayı saran korona virüsü salgınından kurtulduğumuz gün çocuklarımıza düzenleyeceğimiz ilk turnuvanın adı “Sağlık Çalışanları Kupası” olacaktır. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.” ifadeleri kullanıldı.

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