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Urcan Vangöl Akademiden, fırtına gibi başlangıç

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Urcan Vangöl Akademiden, fırtına gibi başlangıç
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi kısa sürede önemli işlere imza atarken, Türkiye’de yine turnuvaya katıldı.

Zonguldak’ta düzenlenen turnuvada Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 9 Takımı şampiyon olduktan sonra şimdi de Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 10 Takımı, İzmir’de Altınordu tesislerinde düzenlenecek olan turnuvaya katıldı. 27 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 24 takımın mücadele ettiği Felsefe Kardeşliği Turnuvası için Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi kafilesi, dün İzmir’e gitti. Kafileye Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık başkanlık yapıyor.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ayağının tozuyla ilk gün 2 maç oynarken, 2 maçı da kazanarak 6 puanla günü tamamladı.

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