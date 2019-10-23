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Urcan Vangöl Akademi yine Türkiye yolcusu

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Urcan Vangöl Akademi yine Türkiye yolcusu
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi kısa sürede önemli işlere imza atarken, Türkiye’de yine turnuvaya katılacak.

Zonguldak’ta düzenlenen turnuvada Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 9 Takımımız şampiyon olduktan sonra şimdi de Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 10 Takımı, İzmir’de Altınordu tesislerinde düzenlenecek olan turnuvaya katılıyor.  

27 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 24 takımın mücadele edeceği Felsefe Kardeşliği Turnuvası için Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi kafilesi, Pazar günü İzmir’e gidecek.

Etiketler; #Akademi
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