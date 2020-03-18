Urcan Vangöl Akademi, Geleceğin Yıldızları dergisinde

Dünyada alt yapı takımlarının antrenmanlarına ve fotoğraflarına yer veren“Geleceğin Yıldızları” dergisi Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye sayfalarında yer verdi

“Geleceğin Yıldızları” dergisi Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye sayfalarında yer vermesi Akademide büyük mutluluk yarattı.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi direktörü Salih Işık konu ile ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın değişik yerlerindeki alt yapı takımlarının antrenmanlarına ve fotoğraflarına yer veren, turnuvalarla onları bir araya getiren “Geleceğin Yıldızları” bizlerede sayfasında yer verdi.

Ülkesini sevmek, ülke çocuklarına değer vermek, onları daha iyi yerlere götürme çabası için uğraş vermek, dünyadaki çocuklarla onları buluşturma çabasını sürdürmek ve en önemlisi “Efsane” olmak işte böyle bir şeydir.”