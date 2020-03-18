banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
289 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
199 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
61 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
30 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
92 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
60 0
banner374

Urcan Vangöl Akademi, Geleceğin Yıldızları dergisinde

banner27

Dünyada alt yapı takımlarının antrenmanlarına ve fotoğraflarına yer veren“Geleceğin Yıldızları” dergisi Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye sayfalarında yer verdi

Urcan Vangöl Akademi, Geleceğin Yıldızları dergisinde

“Geleceğin Yıldızları” dergisi Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye sayfalarında yer vermesi Akademide büyük mutluluk yarattı.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi direktörü Salih Işık konu ile ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın değişik yerlerindeki alt yapı takımlarının antrenmanlarına ve fotoğraflarına yer veren, turnuvalarla onları bir araya getiren “Geleceğin Yıldızları” bizlerede sayfasında yer verdi.

Ülkesini sevmek, ülke çocuklarına değer vermek, onları daha iyi yerlere götürme çabası için uğraş vermek, dünyadaki çocuklarla onları buluşturma çabasını sürdürmek ve en önemlisi “Efsane” olmak işte böyle bir şeydir.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.