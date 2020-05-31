banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
6 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
10 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
627 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
26 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
38 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
179 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
259 0
banner449

Urcan Vangöl Akademi, Dizdarlı’ya müteşekkir

banner27

Urcan Vangöl Akademi, Dizdarlı’ya müteşekkir

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Çetinkaya’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlıktan istifa eden Dr Bülent Dizdarlı’ya, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’den yapılan açıklama şöyle:

“Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılan sayın Bülent Dizdarlı, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye büyük ilgi gösterdi.

Bülent Dizdarlı’ya başkanlık süresince Çetinkaya Urcan Vangöl akademimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı ailelerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ederiz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.