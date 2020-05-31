Urcan Vangöl Akademi, Dizdarlı’ya müteşekkir

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Çetinkaya’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlıktan istifa eden Dr Bülent Dizdarlı’ya, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’den yapılan açıklama şöyle:

“Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılan sayın Bülent Dizdarlı, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye büyük ilgi gösterdi.

Bülent Dizdarlı’ya başkanlık süresince Çetinkaya Urcan Vangöl akademimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı ailelerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ederiz.”