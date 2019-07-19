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Urcan Vangöl Akademi, arı gibi

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımı, farklı yaş gruplarında 20 günde 12 maç oynayarak çocukların maç deneyimini artırmaya devam ediyor

Urcan Vangöl Akademi, arı gibi
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi yeni yapılanma sonrasında birçok yarışında aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımı, farklı yaş gruplarında 20 günde 12 maç oynayarak çocukların maç deneyimini artırmaya devam ediyor. Federasyonun düzenleyeceği U 12 Ligine katılacak olan takım, son olarak Gençlik Gücü ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Kemal Küçük Tesislerinde bir çim saha, halı saha ve yapımına hızla devam eden çim futbol sahasının verdiği tesis rahatlığıyla, günden güne artan oyuncu sayısıyla yola devam eden Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide çocukların mutluluğu da dikkat çekiyor.

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