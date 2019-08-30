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Unutulmayacak maçta Galatasaray sevindi

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Mücadelede Kayserispor'dan 3, G.Saray'dan 1 isim kırmızı kart gördü

Unutulmayacak maçta Galatasaray sevindi
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kayserispor, Pedro Henrique'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Galatasaray, 66. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle maça denge getirdi: 1-1

Kayserispor'da penaltıya sebep olan Abdennour, 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Ev sahibi ekibin golünü atan Pedro Henrique 73'te ikinci sarı kartdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Galatasaray, 87. dakikada Babel ile 2-1 öne geçti.

Galatasaray'da aynı dakika içinde art arda 2 sarı kart gören Emre Mor, oyun dışı kaldı.

Ev sahibi Kayserispor 90+1'de deneyimli golcüsü Umut Bulut'la eşitliği sağladı: 2-2

Eşitlik golünü atan Umut Bulut, ikinci sarıdan 90+5'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Konuk Galatasaray, 90+9'da Adem Büyük ile yeniden öne geçti: 2-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Kayserispor 1 puanda kalırken Galatasaray, puanını 4'e çıkardı ve milli maç arasına moralli girdi.

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