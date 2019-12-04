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Üniversitelerde futbol heyecanı başladı

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Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları başlarken, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi günün galipleri oldular

Üniversitelerde futbol heyecanı başladı

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün Lefkoşa ve Girne’de oynanan üç karşılaşma ile başladı.

Günün ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmayı Girne Amerikan Üniversitesi 5-1’lik skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu. Girne Amerikan Üniversitesi’ne rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üç puanı getiren golleri Memduh Sarıoğlu(2), Mejdi Direniş, Ali Avcısoyu ve Batuhan Calban(KK) kaydederken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tek golü Erin Uluçlar’dan geldi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan ikinci maçta Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Üniversitesi (GÜ) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), çok rahat bir oyunun ardından 8-0’lık farklı skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu. Lefke Avrupa Üniversitesi’ne galibiyeti getiren golleri Mehmet Toros(2), Zekai Serdar(2), Diyar(KK), Mehmet Kum, Hüseyin Karava, Metin Serdar kaydetti.

Grubun bir diğer karşılaşması ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Oldukça çekişmeli giden ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmada gülen taraf 3-2’lik skorla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne galibiyeti getiren golleri Ümitcan Babahan, Yaşar Solel ve Ömer Albayrak kaydederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin gollerini penaltıdan Berke Zorba ve Sabri Çiftçioğlu attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

DAÜ 2-3 UKÜ

LAÜ 8-0 GÜ

GAÜ 5-1 YDÜ

Gruptaki ikinci karşılaşmalar 11 Aralık Salı günü oynanacak. Program şöyle;

11 Aralık Salı

UKÜ-UFÜ (Göçmenköy Stadı-11.00)

LAÜ-KSTÜ (Lefke 16 Ağustos Stadı-13.00)

YDÜ-KİÜ (Göçmenköy Stadı-13.00)

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