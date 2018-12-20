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Üniversiteler futbolda yarı final zamanı

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Üniversiteler futbolda yarı final zamanı
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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Üniversiteler Arası Futbol Ligi'nde grup maçları  19 Aralık 2018 Çarşamba günü Göçmenköy Sahası'nda oynanan UKÜ-GAÜ ve LAÜ-DAÜ maçları  ile tamamlandı. 

Günün ilk karşılaşması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynandı ve karşılaşma 5-4 UKÜ'nün galibiyetiyle tamamlandı. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. 

Üniversitelerde yari final program şöyle:

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Tarih: 25 Aralık 2018 Salı

11:30 UKÜ - YDÜ 

13:30 GAÜ - LAÜ 

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