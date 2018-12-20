Üniversiteler futbolda yarı final zamanı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Üniversiteler Arası Futbol Ligi'nde grup maçları 19 Aralık 2018 Çarşamba günü Göçmenköy Sahası'nda oynanan UKÜ-GAÜ ve LAÜ-DAÜ maçları ile tamamlandı.

Günün ilk karşılaşması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynandı ve karşılaşma 5-4 UKÜ'nün galibiyetiyle tamamlandı. Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Üniversitelerde yari final program şöyle:

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Tarih: 25 Aralık 2018 Salı

11:30 UKÜ - YDÜ

13:30 GAÜ - LAÜ