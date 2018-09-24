Ünal Kartal'ı kanatlandırdı

Haftanın kapanış maçında Yenicami, Binatlı'yı, Ünal'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Kaptan Ünal, 90+5'te kendi kalesine girmekte olan topu kafayla çizgiden çıkarırken, akabinde gelişen atakta kafayla rakip fileleri havalandırıp, takımının maçı kazanmasını sağladı. Binatlı ise son anlarda Offor ve Kehinde ile bulduğu pozisyonu değerlendirememenin cezasını ağır ödedi. Binatlı adaya yeni gelen Emmanuel Israel'i maçta oynattı

YER: Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Ali Özer-Ünal Çağlayan-Emine Yarkın

BİNATLI: Salih-Ayhan-M.Neşe(M.Avunç 90+3)-Zihni-Kehinde-Israel(Alaettin dk.84)-H.Taşçı-Mustafa-Abdullah(Barkın dk.88)-Burak

YENİCAMİ:Ercan-Farouk(E.Sonay dk.82)-Emin-Oladele-Erbay(H.Sadıklar dk.59)-Salih-Ünal-M.Altın-Tansel(Hasan dk.79)-Ebuka-Kenneth

GOL: Ünal dk. 90+5(YENİCAMİ)

K-PET Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasının son maçında Yenicami, son şampiyon Yenicami, Binatlı'yı deplasmanda mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Yenicami kötü oynadığı maçın son saniyelerinde kaptanı Ünal’ın kafa golü ile galip gelmeyi başardı.

10. dakikada Binatlı rakip ceza alanının dışında serbest vuruş kazandı. Burak’ın vuruşunda kaleciden dönen topu Mehmet Neşe yakın mesafeden dışarı attı.

18. dakikadaki Binatlı atağında Burak sol taraftan iyi bir orta yaptı. Yenicami kalecisi Ercan boşa çıkınca seken top Kehinde’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top yan direğe de vurarak auta gitti.

22. dakikada Yenicami’den Ünal’ın sağdan ortasında yere de vuran topa arka direkte Tansel’in kafa vuruşunda top kaleci Salih’te kaldı.

37. dakikada Yenicami’den Salih’in soldan ortasında John Ebuka’nın kafa vuruşu üstten az farklı dışarı gitti.

50. dakikada Burak’ın pasında Offor çok şık bir hareketle topu Kehinde’nin önüne bıraktı. Kehinde yakın mesafeden topu kalecinin kucağına atınca Binatlı bir pozisyondan daha yararlanamadı.

73. dakikadaki Yenicami atağında M.Altın ceza alanı dışından vurdu top kaleci Salih’in kucağına gitti.

87. dakikada yine Salih’n soldan ortasında ceza alanı içinde Ebuka’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

90+4’ncü Binalı adına Burak’ın kullandığı kornerde Offor’un kafa vuruşunu kaleci Ercan çizgi üzerinden tokatladı. Dönen topa bu kez Kehinde vurdu bu kez Ünal kale önünden kafa ile tekrar kornere atarak takımları adına mutlak bir golü önlediler.

Bu tehlikeyi atlatan Yenicami 90+5’nci dakikada H.Altın ile korner kullandı. Kehinde topu tekrar kornere gönderdi. Kornerden gelen topu arka direkte çok iyi takip eden kaptan Ünal kafa ile topu ağlara yollayınca maçın da sonucunu belirlemiş oldu. Binatlı 0 Yenicami 1