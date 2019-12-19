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Umut Bulut’tan Yeni Malatyaspor'a 1,5 yıllık imza

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan ayrılan Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı

Umut Bulut’tan Yeni Malatyaspor'a 1,5 yıllık imza

Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada ''466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren
santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerini yer verildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.

Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun" dedi

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