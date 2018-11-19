Ümit üzdü; üzüldü

Hikmet ÇELİKEL

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar’ın başarılı futbolcusu Ümit Genç, 6 ay sonra döndüğü sahalarda çıktığı ilk maçta dizinden yeniden sakatlandı.

Birkaç haftadır kadro yazılan ancak oynatılmayan Ümit, teknik adamı Mehmet Emin Zaim’e hazır olduğunu bildirince, Akova maçının ikinci devresinde oyuna alındı.

Ümit, son dakikada Dumlupınar’ın beraberlik golünü atmasına rağmen golün sevinci kısa sürdü. Gol pozisyonunda ameliyatlı dizinden yeniden sakatlanan Ümit’in çapraz bağlarının yeniden kopmasından korkulurken, kesin sonuç Perşembe günü çekilecek MR sonucuna göre belli olacak.