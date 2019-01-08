Ümit ikinci kez bıçak altına yattı

Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Ümit Genç, geçirdiği çapraz bağ ameliyatından sonra iyileşip sahalara döndüğü ilk maçta golünü attıktan sonra yeniden sakatlanmıştı. Dizindeki sakatlığı nükseden Ümit, ikinci kez çapraz bağ ameliyatı oldu. Ümit’in ameliyatını Türkiye Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet S. Binnet gerçekleştirdi.
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