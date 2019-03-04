“Umarım bu maç örnek olur”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Nea Salamina ile oynayacakları dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, "Umarım bu maç, takımlarımızın Türkiye takımları ile de dostluk maçı yapmasına bir örnek olur." dedi

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında 19 Mart Salı günü öncesinde Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu açıklamalarda bulundu.

Pile'de oynanacak olan dostluk maçı ile ilgili olarak Ali Oraloğlu'nun katıldığı radyo programındaki açıklamaları şöyle:

"Salamina ile oynayacağımız bu maç öncesinde her şey yolunda gidiyor. FIFA'ya üye bir kulüple üye olmayan bir kulübün maçı olacak.

Umarım bu maç takımlarımızın Türkiye takımları ile de dostluk maçı yapmasına bir örnek olur. Örneğin şampiyon olan takımımızın, Türkiye'nin ünlü bir takımı ile maç yapması sağlanabilir. Bu futbolcularımız için büyük bir motivasyon olur."