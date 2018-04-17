Umar, Bahçeli’de

Oğuz ÇİL

BTM İkinci Lig Birinci Grup’ta, Yarköy, Karadeniz 61, Boğaziçi ve İskele Trabzonspor ile mücadele edecek olan Bahçeli kadrosunu transferlerle güçlendiriyor.

Bahçeli’yi yeni sezona Esentepe Genç Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan genç teknik adam Aras Övgün hazırlıyor. Aras Övgün, Esentepe’de forma giymeyen deneyimli futbolcu Umar Ermemiş’i Bahçeli kadrosuna katılmasını sağladı. Bunun yanı sıra Esentepe’de forma giyen birkaç futbolcuyla da güçlendirerek grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek.