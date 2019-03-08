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Ultracrows ile Red and White gruplarından fair play örneği

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Ultracrows ile Red and White gruplarından fair play örneği
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Futbolumuzun en önemli taraftar gruplarından olan Ultracrows ile Red and White, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mağusa Türk Gücü – Gönyeli maçında fair play örneği sergilediler.

Geçmişte oynanan Mağusa Türk Gücü – Gönyeli maçlarında yaşanan olumsuz olayların üzerine sünger çeken 2 gruptan Ultracrows’dan maç sonunda yapılan açıklamaya, Red and White üyeleri de teşekkür etti.

Ultracrows grubunun açıklaması şöyle:

“Hayatı futbola değil, futbolu hayata feda edenler olarak, takımlarını desteklemek için Gönyeli'den şehrimize gelen Gönyeli halkından, başta desteğini esirgemeyen Gönyeli taraftar grubuna teşekkür ederiz.
Futbol sahada oynayan 22 kişi ile güzel olduğu kadar tribünlerdeki renkleriyle daha da güzeldir.”

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