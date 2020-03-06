Ultracrows başkanın yanında

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt'un sezon sonunda görevden ayrılma kararı açıklaması sonrasında, kulübün taraftar grubu Ultracrows, başkana destek açıklaması yapıp, safları sıklaştırma çağrısında bulundu. Ultracrows'ın açıklaması şöyle: "Büyük Mağusa Türk Gücü camiasının, efsane başkanı Koral Bozkurt. Bu ailenin bir parçasıyız.

Üzerimize ne düştüyse yaptık, daha fazlasını yapmaya da hazırız. Düşmanların çoğaldığı bu günlerde herkesi takımını daha fazla desteklemeye çağırıyoruz. Safları sıklaştırıyoruz Mağusa! Uyan!"