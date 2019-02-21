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Ultra Crows: Yönetim haklı – Arif kadroya dönmeli

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Ultra Crows, Arif Uysal konusunda açıklamada bulunup, yönetimin aldığı kararı, profesyonellik çerçevesinde doğru bulurken, Arif’in en kısa zamanda kadroya dönmesini diledi

Ultra Crows: Yönetim haklı – Arif kadroya dönmeli
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Futbolumuzun önemli taraftar gruplarından olan Mağusa Türk Gücü taraftar grubu, Ultra Crows, Arif Uysal’ın takımdan ayrılma ve Mağusa Türk Gücü yönetiminin futbolcu ile ilgili almış olduğu kararla ilgili açıklamada bulundu.

Ultra Crows tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı karşılaşmasında yaşanan ve devam eden gerginlik sonucunda oyuncumuz Arif Uysal yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmıştır.

Arif kardeşimizin teknik heyetin başında bulunan Ali Oraloğlu’na karşı saygısız davranışları olduğu gerekçesi ile bu karar alınmıştır. Arif kardeşimiz en iyi oyuncularımızdan olduğu kadar, Ali hocamız da bizden biri ve bu camianın en efsane oyuncularındandır. Ali Oraloğlu  yıllarca kaptanlık bandını taşımış ve saygıyı hak eden büyük başarılara imza atmıştır. Arif kardeşimizin gençliğine ve hırsına yenik düşüp bir hata yaptığı barizdir. Ancak üzüntü verici olmasına rağmen profesyonellik çerçevesinde alınan karar doğrudur ve herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Ümit ediyoruz ki Arif kardeşimiz hırsını çalışmalarına vererek en kısa zamanda tekrardan kadrodaki yerine döner.

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