"Ülkede olağanüstü durum yaşanıyor"

Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği'nin genel kurulunda açıklamalarda bulunurken, ülkede olağanüstü bir durum yaşandığını, herkesin, "Benim halim ne olacak?" endişesi içerisinde olduğunu, bu nedenle de kimsede futbol hevesi kalmadığını, söyledi

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği olağan genel kurulda önemli açıklamalarda bulunurken, uyarılar yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Ülkede şu anda olağanüstü bir durum yaşanıyor. Herkes, "Benim halim ne olacak?" endişesi içerisindedir. Bu nedenle de kimsede futbol hevesi kalmadı. Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle uykularımız kaçmaktadır. Hiçbir şeye motive olamıyoruz. Umarım bayram sonrasında her şey normale döner.

Bu olağanüstü durumun en az 2 yıl sürmesini bekliyorum. Bu nedenle de bayram sonrasında tüm kulüplerle bir araya gelerek, gerekirse sabahtan akşama kadar toplantı yapacağız. Toplantıda herkes kişisel menfaatlerini bir kenara bırakacak. Toplantıda alınacak kararlar kalıcı olacak. Kulüpler Birliği de alınan kararların arkasında duracak. Aksi durumda kararlar değişirse, kamuoyu karşısında itibarımız da zedelenir.

Kulüpler Birliği ile alacağımız kararlar en az 2 yıllık olacak ve hiç değişmeden 2 yıl boyunca uygulanacak.

Ben Kulüpler Birliği'nde görev süresini dolduran Kemal Köseoğlu'na teşekkür eder yeni başkan Hüseyin Özen Yılmaz'a da başarılar dilerim. Kulüplere de kendi birliklerine sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Çünkü genel kurula katılmayan yönetim kurulu üyesi vardır. Kulüpler ancak birlik olarak kendi haklarını arayabilirler.

Bizim dönemimizde Kulüpler Birliği adeta harp ederek haklarını aldı. Kulüpler bu havayı yeniden yakalamalıdırlar. Bu durum gerçekleşirse Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun işi de kolaylaşacaktır."