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Uğur Alex, Demirhan'da

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Uğur Alex, Demirhan'da
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BTM İkinci Ligde Mehmet Aşık yönetiminde yeni sezona hazırlanan Demirhan, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Demirhan, deneyimli hücum futbolcusu Uğur Çelik'i (Alex) kadrosuna kattı. Uğur Çelik, daha önce Hamitköy ve Görneç’te forma giymişti.

Demirhan, ayrıca Haspolat'tan deneyimli futbolcu Cafer Cinel ve Balıkesir'den Gökhan Kuruçolak'ı kadrosuna katarak, oldukça iddialı bir kadro oluşturdu.

Demirhan, BTM İkinci Lig 4. Grupta, Mutluyaka, Düzova, Dilekkaya, Yeniceköy ve Kırıkkale ile mücadele edecek.

 

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