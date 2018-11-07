UFÜ’de galibiyet mutluluğu

Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda grubunda ilk maçına çıkan Uluslararası Final Üniversitesi, rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni kendi sahasında 3-2 mağlup etti

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9 üniversite takımının katılımıyla organize edilen Futbol Şampiyonası’nda B grubunda bulunan Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ilk maçını Mağusa’da Maraş Gençlik Stadı’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile oynadı.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan ve normal süreye yedi dakika eklenen maçta Uluslararası Final Üniversitesi, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

3 grubun yer aldığı turnuvada Uluslararası Final Üniversitesi, B grubunun diğer takımı Lefke Avrupa Üniversitesi ile 12 Aralık’ta kendi sahasında oynayacak.